СМИ: США отменили запрет на провоз ноутбуков на рейсах из Турции

США с 5 июля отменили запрет на перевозку электронных устройств в салонах самолетов, прилетающих в Америку из Турции, сообщает Reuters со ссылкой на турецкое агентство Dogan. Запрет был введен с 25 марта для всех рейсов в США из 10 аэропортов восьми стран, ограничения коснулись аэропортов Ближнего Востока, Северной Африки и Турции. Пассажирам было запрещено проносить на борт любые гаджеты крупнее смартфонов.

По данным Dogan, авиакомпания Turkish Airlines на утренний рейс 5 июля, вылетающий из стамбульского аэропорта имени Ататюрка в Нью-Йорк, разрешила пассажирам взять на борт крупные электронные устройства. Днем ранее в аэропорту британские и американские эксперты провели проверку мер безопасности, добавляет агентство.

Ранее об отмене запрета агентству Anadolu говорил министр транспорта Турции Ахмет Арслан.

В минувшее воскресенье аналогичный запрет был отменен для аэропорта Абу-Даби.