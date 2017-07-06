Суд вернул «Системе» апелляцию на вступление Башкирии в тяжбу с «Роснефтью»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд возвратил АФК «Система» ее жалобу на вступление Башкирии в качестве соистца в тяжбу АФК с «Роснефтью» на 170,6 млрд руб. Как сообщил «Интерфаксу» представитель АФК Сергей Копытов, «Система» скоро определится по поводу обжалования этого решения.

«Роснефть» и подконтрольная ей «Башнефть» подали иск к АФК «Система» и ЗАО «Система-инвест» на 170,6 млрд руб. В эту сумму они оценили свои потери из-за реорганизации «Системой» структуры собственности «Башнефти» в 2013-2014 гг. Позднее к иску присоединилось правительство Башкирии, которому принадлежит 25% плюс одна акция «Башнефти». 6 июня суд подключил Башкирию к делу в качестве соистца. 21 июня АФК подала апелляцию на это решение.

6 июля Арбитражный суд Башкирии рассмотрит ходатайство АФК об отмене обеспечительных мер по иску «Роснефти» и «Башнефти». В конце июня по решению суда были арестованы 31,76% МТС, 100% «Медси» и 90,47% БЭСК. 12 июля суд продолжит основное разбирательство по данному делу.