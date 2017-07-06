Siemens опровергла сообщения о поставках турбин в Крым в обход санкций

Немецкая компания Siemens AG не поставляла турбины в Крым в обход санкций ЕС, заявил пресс-секретарь компании Михаэль Фридрих. «Siemens не поставляла турбины в Крым и выполняет все ограничения по экспортному контролю», — сказал Фридрих «РИА Новости».

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что в Крым были поставлены газовые турбины Siemens. Как отмечает агентство, это произошло, несмотря на санкции Евросоюза, которые запрещают европейским компаниям поставлять в Крым энергетические технологии.