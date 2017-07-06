«Система» хочет, чтобы «Роснефть» дала обеспечение иску на 170 млрд рублей

АФК «Система» на сегодняшнем заседании в Арбитражном суде Башкирии ходатайствовала о предоставлении со стороны истца - «Роснефти» - обеспечения по иску на 170 млрд руб.

Представитель «дочки» АФК - «Система-инвеста» - ходатайствует, чтобы истцы предоставили встречное обеспечение в случае, если суд не удовлетворит ходатайство АФК об отмене обеспечительных мер. Представитель АФК это ходатайство «Системы-инвеста» поддержал. «Роснефть» в удовлетворении ходатайства возражает.

Ранее судом были наложены обеспечительные меры по иску «Роснефти» к АФК, в рамках которых арестованы 31,7% акций МТС, 100% «Медси» и 90% БЭСК. Стоимость активов «Системы», на которые наложен арест, истцы оценили в 185 млрд руб.

Суд Башкири рассматривает ходатайство «Системы» об отмене этих обеспечительных мер.