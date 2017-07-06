«Роснефть»: падение акций АФК связано с манипуляциями «Системы», а не с иском

«Роснефть» считает, что падение акций АФК связано с манипуляциями самой «Системы», а не с ходом дела по иску нефтяной компании к АФК по иску на 170,6 млрд руб.

Комментируя выступление представителя «Системы» в суде о том, что судебный процесс негативно сказывается на цене акций корпорации, представитель «Роснефти» отметил: «Акции АФК упали из-за недобросовестных действий компании, а не в результате действий истцов».

Представитель «Башнефти» также подчеркнул, что «падение акций АФК [за период судебных разбирательств] - это результат манипуляционных действий самой АФК».

Представитель АФК в ответ подчеркнул, что в том числе обеспечительные меры отражаются на стоимости акций АФК и МТС.