Деньги «Роснефти» и «Башнефти» не арестуют

АФК исходит из того, что если «Роснефти» в иске на 170,6 млрд руб. откажут, то у ответчика возникли или могут возникнуть из-за этого убытки Андрей Гордеев / Ведомости

АФК «Система» обратилась с ходатайством о предоставлении встречного обеспечения на 170 млрд руб со стороны истцов, в случае если суд не отменит обеспечительные меры, заявил представитель «Система-инвеста» в суде. Представитель «Системы» это ходатайство поддержал, заявил представитель компании Сергей Копытов. Но суд Башкирии отказал «Системе» в отмене обеспечительных мер, а также отклонил ходатайство во встречном обеспечении.

«Мы будем обжаловать данное определение суда», - заявил Копытов.

АФК исходила из того, что если «Роснефти» в иске на 170,6 млрд руб. откажут, то получится, что обеспечительные меры были наложены «зря», а у ответчика возникли или могут возникнуть из-за этого убытки, комментирует партнер BMS Law Firm Денис Фролов. Встречное обеспечение нужно для покрытия этих убытков, так как суд ни за что не отвечает и претензии к суду по факту ранее предъявленных обвинений предъявить нельзя, говорит юрист.

В соответствии c законодательством сторона, требующая принятия мер обеспечения, должна нести ответственность за возможные убытки, причиненные такими мерами, говорит Копытов.

26 июля АФК «Система» сообщила, что получила от Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве постановление о возбуждении исполнительного производства и копию исполнительного листа Арбитражного суда Башкирии. Исполнительный лист налагает арест на принадлежащие АФК и АО «Система-инвест» 31,76% акций в уставном капитале ПАО «МТС», 100% акций в уставном капитале АО «Группа компаний «Медси» и 90,47% акций в уставном капитале АО «БЭСК». Суммарно обеспечение наложено на активы «Системы» на 185 млрд руб., следует из постановления суда.

«Вопреки судебному акту постановлением судебного пристава установлены дополнительные меры, которые помимо ареста акций ограничивают право АФК «Система» и АО «Система-инвест» на получение дохода по арестованным ценным бумагам. Корпорация обжаловала как определение суда, так и постановление пристава.

«Система» пожаловалась генеральному прокуратуру Юрию Чайке, прокурору Москвы Владимиру Чурикову, министру юстиции Александру Коновалову и главному судебному приставу России Дмитрию Аристову на незаконные действия судебного пристава Ольги Сталь.

«Наши оппоненты демонстрируют всяческое презрительное отношение к легальным правовым процедурам и институтам, мы вынуждены заботиться об обеспечении наших интересов», - комментировал представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев обеспечительные меры.

Истцы считают, что при реорганизации «Башнефть» утратила контроль над 49,41% «Система-инвеста», которому принадлежало 25,24% «Башнефти». Из-за этого компания потеряла косвенный контроль над Башкирской энергосбытовой компанией (БЭСК), утратила долю в «Уфаоргсинтезе» и права на дивиденды «Система-инвеста», БЭСК, «Уфаоргсинтеза», а также лишилась возможности «участвовать в их хозяйственной деятельности».

За 49,41% в «Система-инвесте» «Башнефть» получила 16,8% собственных акций и погасила их по решению АФК «Система». Убытки от этой реструктуризации «Роснефть» и «Башнефть» оценили первоначально в 57,2 млрд руб. Еще в 36,9 млрд истцы оценили утрату права требовать возврата займа, который получил «Система-инвест» (16,8% акций «Башнефти» проданы вместе с долгом), плюс еще 12,5 млрд руб. истцы хотят получить за то, что во время реорганизации «Башнефть» была вынуждена сделать обязательное предложение держателям привилегированных акций и выкупить их за свой счет, а затем погасить.