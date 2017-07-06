Суд отказал «Системе» во встречном обеспечении иска «Роснефти»

Суд Башкирии отказал АФК «Система» во встречном обеспечении по иску «Роснефти» на 170 млрд руб.

Сегодня ⁠⁠⁠«Система» обратилась с ходатайством о предоставлении встречного обеспечения со стороны истцов, в случае если суд не отменит обеспечительные меры. Истец - «Роснефть» - выступил против.

АФК исходила из того, что если «Роснефти» в иске на 170,6 млрд руб. откажут, то получится, что обеспечительные меры были наложены «зря», а у ответчика возникли или могут возникнуть из-за этого убытки. Встречное обеспечение нужно для покрытия этих убытков.

В соответствии c законодательством сторона, требующая принятия мер обеспечения, должна нести ответственность за возможные убытки, причиненные такими мерами, сказал представитель «Системы» Сергей Копытов.