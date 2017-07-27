Schlumberger подала в ФАС ходатайство о покупке 51% российской EDC

Американская нефтесервисная компания Schlumberger направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке 51% российской нефтесервисной Eurasia Drilling Company(EDC). Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов.

Цыганов пояснил, что американская компания должна подать два ходатайства: одно – по закону о защите конкуренции, другое – по закону об иностранных инвестициях. Schlumberger направила ФАС только первое ходатайство, подчеркнул замруководителя службы.

«Компании подают сначала ходатайство по закону о защите конкуренции, если выяснится, что ходатайство иностранного инвестора в отношении российского стратега, то мы уведомляем об этом компанию и приостанавливаем рассмотрение ходатайства до принятие решения правкомиссии. Из этого вытекает, что потом они должны после нашего письма, что они попадают под закон об иностранных инвестициях, подать ходатайство ещё и по 57-му закону. Обычно для того чтобы сократить эту процедуру, компании подают ходатайства сразу по двум законам, тогда приостановления не происходит», – пояснил Цыганков.

21 июля стало известно о том, что Schlumberger договорилась с акционерами нефтесервисной Eurasia Drilling (EDC) о покупке 51% в компании. Это уже вторая попытка американской компании получить долю в EDC. В 2015 г. сделка не состоялась из-за желания государства получить золотую акцию. Продажа EDC могла бы привести к созданию на отечественном рынке слишком влиятельного игрока, а контроль со стороны иностранного инвестора в условиях инициированных санкций вызывал дополнительные опасения правкомиссии, рассказывали источники «Ведомостей».