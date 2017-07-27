Суд отказался взыскать с Потанина 850 млрд рублей по иску бывшей жены

Пресненский суд Москвы отказал в удовлетворении иска Натальи Потаниной, бывшей супруги гендиректора «Норникеля» Владимира Потанина. Она просила взыскать с бизнесмена около 850 млрд руб. в качестве компенсации за пакеты акций кипрских компаний. «Суд вынес решение об отказе в исковых требованиях в связи с истечением срока давности, о чем просил ответчик», — сказал «Интерфаксу» представитель Потаниной Павел Коновалов.

Юрист считает, что его клиентку лишают права доступа к правосудию. «Два года назад тот же суд указал, что часть исковых требований, по которым сегодня производство было прекращено, должны быть заявлены отдельно, что нами и было сделано», — пояснил он.

По его словам, «сегодня суд вынес определение, которое фактически противоречит определению Пресненского же районного суда от 30 июля 2015 г.». «Мы обязательно обжалуем данное решение», — сказал Коновалов.

Потанина требовала признать общим имуществом бывших супругов акции зарегистрированных на Кипре компаний (Pharanco, Bektanco, Decoso, Lovenco), а также права к трастовым управляющим/доверительным собственникам акций этих компаний, права к трастовым управляющим/доверительным собственникам акций «Норникеля» и «Полюс Золото».