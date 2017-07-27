Прокуратура обжаловала приговор бизнесмену Сергею Полонскому

Прокуратура обжаловала приговор бизнесмену Сергею Полонскому, согласно которому он получил пять лет лишения свободы по делу о хищении более 2,6 млрд руб. при строительстве элитного жилья, но был освобожден от наказания за истечением срока давности.

«В суде зарегистрировано апелляционное представление прокуратуры на приговор от 12 июля в отношении Полонского и двух других осужденных», — сказали в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

12 июля Пресненский суд Москвы освободил Полонского и двух его подельников от наказания в связи с истечением срока давности. При этом суд переквалифицировал обвинение бизнесмену на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.