Прокуратура обжаловала приговор бизнесмену Сергею Полонскому
Прокуратура обжаловала приговор бизнесмену Сергею Полонскому, согласно которому он получил пять лет лишения свободы по делу о хищении более 2,6 млрд руб. при строительстве элитного жилья, но был освобожден от наказания за истечением срока давности.
«В суде зарегистрировано апелляционное представление прокуратуры на приговор от 12 июля в отношении Полонского и двух других осужденных», — сказали в пресс-службе Пресненского суда Москвы.
12 июля Пресненский суд Москвы освободил Полонского и двух его подельников от наказания в связи с истечением срока давности. При этом суд переквалифицировал обвинение бизнесмену на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.
Суд в последний момент переквалифицировал статью, по которой обвинялся Сергей Полонский, на более мягкую