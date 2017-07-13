Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: Сергей Полонский досидел до свободы

Суд в последний момент переквалифицировал статью, по которой обвинялся Сергей Полонский, на более мягкую

Благодаря этому бизнесмен вышел на свободу, несмотря на обвинительный приговор

Судья Пресненский районного суда Евгений Найденов в среду, 12 июля, признал создателя одной из крупнейших в России девелоперских компаний Mirax Group Сергея Полонского виновным по двум эпизодам ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество) и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Правда, отбывать срок бизнесмен не будет: суд распорядился освободить его в зале суда в связи с истечением сроков давности.

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