Сергей Полонский приговорен к пяти годам колонии

Но отбывать срок девелопер не будет: он освобожден за истечением сроков давности

Артем Геодакян/ТАСС

Пресненский суд признал девелопера Сергея Полонского виновным, приговорил его к пяти годам лишения свободы и распорядился освободить его в зале суда, сообщает корреспондент «Ведомостей». Прокурор требовал для Полонского восьми лет колонии общего режима. Суд признал вину бизнесмена по двум эпизодам ст. 159 Уголовного кодекса («мошенничество) и решил освободить его за истечением сроков давности.

Перед приговором Полонский назвал свое уголовное дело бредом. «Я создал лучшую в России и в мире компанию стоимостью $4,5 млрд, а меня обвиняют в том, что я украл 100 квартир. Вы в это верите?» - обратился он к собравшимся.

Евгений Разумный / Ведомости Перед приговором Полонский назвал свое уголовное дело бредом. «Я создал лучшую в России и в мире компанию стоимостью $4,5 млрд, а меня обвиняют в том, что я украл 100 квартир. Вы в это верите?» - обратился он к собравшимся 1/10 Евгений Разумный / Ведомости 12 июля Пресненский суд признал Полонского виновным, приговорил к пяти годам лишения свободы и распорядился освободить его в зале суда 2/10 Евгений Разумный / Ведомости Прокурор требовал для Полонского восемь лет колонии общего режима. Суд признал вину бизнесмена по двум эпизодам ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество) и решил освободить его за истечением сроков давности 3/10 Евгений Разумный / Ведомости Супруга Полонского Ольга 4/10 Евгений Разумный / Ведомости Сергей Полонский перед оглашением приговора 5/10 Евгений Разумный / Ведомости На выходе из суда Полонскому передали игрушку с надписью «Строймонтаж». «С этой игрушки берет начало компания», – заявил предприниматель. В середине 1990-х Сергей Полонский с партнером Артуром Кириленко основали компанию «Строймонтаж», позже ее московское подразделение было переименовано в Mirax 6/10 Евгений Разумный / Ведомости Ольга Полонская и адвокаты бизнесмена Алексей Цаплин и Роман Котельников 7/10 Евгений Разумный / Ведомости Адвокат бизнесмена Алексей Цаплин сказал, что доволен тем, что его клиент освобожден в зале суда. Но так как он пока не видел полного текста решения, то возможные дальнейшие действия защиты он не комментирует. На фото справа от предпринимателя его мать 8/10 Евгений Разумный / Ведомости Российским правоохранительным органам Полонский был передан в мае 2015 г. властями Камбоджи. Генпрокуратура России добивалась его выдачи с 2013 г. Пресненский суд начал рассматривать его дело с ноября 2016 г. Бизнесмен все это время был под арестом. Вину он не признавал 9/10 Евгений Разумный / Ведомости Сергей и Ольга Полонские на выходе из суда 10/10

Адвокат бизнесмена Алексей Цаплин сказал, что доволен тем, что его клиент освобожден в зале суда. Но, так как он пока не видел полного текста решения, возможные дальнейшие действия защиты он не комментирует.

По версии следствия, Полонский как руководитель корпорации «Миракс групп» по предварительному сговору с топ-менеджерами под видом продаж гражданам квартир в двух жилых комплексах похитил их деньги. Ущерб инвесторам следствие оценивает в сумму более 2,6 млрд руб. Ущерб от хищения средств дольщиков «Кутузовской мили» оценен в 2,4 млрд руб., «Рублевской Ривьеры» – 256,4 млн руб. Как говорил адвокат Славик Брсоян, по требованию судьи следователи ужесточили обвинение фигурантам дела, добавив квалифицирующий признак, что преступление было совершено организованной группой.

Российским правоохранительным органам Полонский был передан в мае 2015 г. властями Камбоджи. Генпрокуратура России добивалась его выдачи с 2013 г. Пресненский суд начал рассматривать его дело с ноября 2016 г. Бизнесмен все это время был под арестом. Вину он не признавал. Другие фигуранты этого дела – гендиректор ООО «Аванта» Алексей Пронякин и руководитель финансового департамента компании «Миракс групп» Александр Паперно – были под подпиской о невыезде. Паперно суд приговорил к трем годам лишения свободы, Пронякина - к двум.

Проектов у Полонского было на 12 млн кв. м – в России, Швейцарии, Черногории, Франции, Камбодже и Великобритании. В кризис часть проектов он потерял и уехал из России – против него осенью 2012 г. возбудили уголовное дело, а в июне 2013 г. заочно обвинили в мошенничестве. В общей сложности Полонский провел к Камбодже, где у него собственный остров, несколько лет.

В январе Полонского сажали в камбоджийскую тюрьму по подозрению в применении насилия к местным морякам. По данным СМИ, 29 декабря шестеро местных моряков подобрали трех россиян у острова Ко Ронг, откуда те намеревались вернуться на материк. По словам потерпевших, Полонский угрожал капитану судна ножом, после чего запер его в каюте. Некоторых членов экипажа он якобы заставил спрыгнуть в воду. Затем сообщалось, что обвиняемый договорился с потерпевшими моряками, и они забрали из полиции заявление против него.

В ноябре 2013 г. в Камбодже Полонского задержали в джунглях и доставили в самую строгую тюрьму страны «Прей Сар», а на острове, принадлежащем бизнесмену, прошел обыск. Однако тогда камбоджийский суд приостановил депортацию, а Полонского выпустили из тюрьмы. В январе 2014 г. активы Полонского были арестованы с объяснением, что эти средства пойдут на обеспечение исков пострадавших дольщиков. Ранее, пытаясь продать иностранные активы на российском финансовом рынке, Полонский оценил их в сумму около $100 млн. В мае 2015 г. его арестовали повторно вместе с адвокатами, а затем передали российской стороне.