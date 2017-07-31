Освобождение от поручительства за Фирташа принесло «Газпром экспорту» 59 млрд рублей прибыли

Освобождение ООО «Газпром экспорт» от бремени поручительства перед Газпромбанком по кредиту Дмитрия Фирташа (Ostchem Holding Limited) позволило компании показать по итогам 2016 г. прибыль в 58,841 млрд руб. по российским стандартам (РСБУ), свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс».

Как сообщалось, за счет кредита ГПБ на $842,5 млн Ostchem купил в 2013 г. 5 млрд куб. м газа для закачки в ПХГ Украины. В 2014 г. в связи с неспособностью Ostchem исполнить обязательства группа «Газпром» (а именно ООО «Газпром экспорт») предоставила по нему поручительство, сформировав под него стопроцентный резерв. В результате создания резерва «Газпром экспорту» грозило исключение из консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) «Газпрома». Следствием этого могла стать необходимость обосновывать рыночный уровень цен по всем сделкам с участниками группы, и в первую очередь с ПАО «Газпром».

Однако в прошлом году группа «Газпром» договорилась о переуступке поручительства самой группе ГПБ.

За 2015 г. ООО получило 6,776 млрд руб. прибыли, за 2014 г. - 25,09 млрд руб. убытка.

В течение 2016 г. ООО «Газпром экспорт» выплатило своему участнику (ПАО «Газпром») 5,479 млрд руб. дивидендов. В 2016 г. запланировано выплатить 28 млрд руб., ведь компания также получила 30 млрд руб. налогового убытка в результате укрепления рубля и отрицательной курсовой разницы, отмечают в компании.