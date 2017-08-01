«Вестник АТОР»: Туроператоры не ждут спада спроса на поездки в США из-за задержек с визами

По оценке российских туроператоров, желающие поехать в США россияне готовы бронировать свои поездки заблаговременно. Так «Вестник АТОР» (Ассоциации туроператоров России) прокомментировал предупреждения бывших американских дипломатов о том, что после сокращения 755 сотрудников дипмиссий США в России может вырасти срок обработки заявлений на американскую визу.

Опрос туроператоров показал, что по этому направлению наблюдается очень большая глубина продаж, случаев бронирования поездок «в последнюю минуту» не слишком много, и они не определяют характер турпотока, пишет издание. Оно добавляет, что несколько последних месяцев россияне и так оформляют визы в США с более длительным, чем ранее, сроком ожидания – 1,5–2 месяца. По словам представителей компаний, спрос на поездки в США не упал, поскольку основной поток составляли как раз те, кто твердо хочет поехать в США и готов дожидаться визы.