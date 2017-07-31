Посольство США в России: сокращение штата отразится на сроках выдачи виз россиянам

В посольстве США в России считают, что сокращение штата американских дипломатических представительств на территории Российской Федерации может сказаться на оперативности консульской деятельности, передает «Интерфакс».

«Мы оцениваем воздействие, которое будет иметь такое ограничение. Еще слишком рано даже пытаться строить догадки о том, каким образом это окажет влияние на работу консульской службы. Но вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности», - пояснила пресс-секретарь дипломатической миссии Мария Олсон.

По ее словам, накануне президент Путин и российское правительство потребовали, чтобы к 1 сентября штат всех дипломатических представительств США в России был сокращен до 455 сотрудников. «Этот шаг ничем не обоснован и вызывает сожаление», - считает представитель посольства.

28 июля Москва потребовала от Вашингтона к 1 сентября привести число работающих в посольствах и консульствах в России сотрудников в соответствие с числом российских дипломатов и техсотрудников, которые находятся в США. Данное решение было принято в связи с подготовкой новых американских санкций в отношении России.