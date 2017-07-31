Макфол: Из-за новых контрсанкций россиянам придется ждать виз в США месяцами

Если заявленные президентом Владимиром Путиным цифры по сокращению дипломатической миссии США на 755 человек реальны, россиянам придется ждать оформления американских виз недели, если не месяцы, считает бывший посол США в России Майкл Макфол. Он написал это в Twitter. Он также выразил сомнения, что в России сейчас работает так много дипломатов, и добавил, что во время его работы в Москве в посольстве столько человек не работало.

28 июля МИД России заявил, что к 1 сентября американцы должны уменьшить дипломатический и технический персонал в России до 455 человек – численности российского дипкорпуса в США. Путин в интервью телеканалу «Россия 1» 30 июля сказал, что в России работают «тысяча с лишним дипломатов и технических работников» и 755 из них «должны будут прекратить свою деятельность». Как пояснили ТАСС в МИДе, конкретных людей американцам не называли: «Была установка, чтобы они вписались в указанный лимит, а как они это будут делать – их дело».

Санкции нацелены на дипломатов или бизнесменов, но получить визы на медицинские, туристические и учебные поездки становится даже проще, считает источник «Ведомостей» в отрасли. По его мнению, чем хуже отношения между странами, тем более они лояльны к обычным туристам: упрощается подача документов, уменьшается число отказов, а повторные визы пролонгируются практически безотказно.

«Этот шаг не особо повредит работе посольства в смысле проведения политики Соединенных Штатов, но может ударить по самим россиянам, так как замедлит процесс выдачи виз», – сказал Русской службе ВВС бывший дипломат Дональд Йенсен, работавший в Москве в 1980–1990-е гг. По его словам, в консульских отделах посольства США работает множество нанятых на месте российских граждан, которые занимаются обработкой визовых документов. Бывший дипломат предположил, что именно российских работников американских дипмиссий сокращение коснется в большей степени, чем дипломатов: не потому, что они хуже работают, а потому что у местного персонала такие контракты, что их проще уволить.