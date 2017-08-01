Philip Morris и JTI предложили ввести в России единую минимальную цену на сигареты

Производители табачных изделий Philip Morris International (PMI) и JTI предложили ввести в России единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты. Как пишет «Коммерсантъ», они считают, что это поможет бороться с нелегальными продажами сигарет по 30–50 руб. за пачку. Другие участники рынка считают, что введение МРЦ, напротив, будет способствовать нелегальной торговле табаком.

PMI предложила ввести минимальную цену на сигареты 29 июня первому вице-премьеру Игорю Шувалову, пишет газета, ссылаясь на письма JTI и ассоциации «Табакпром» в адрес директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова. JTI поддержала эту инициативу и предложила установить единую для всех сигарет МРЦ на уровне 75% от средневзвешенной МРЦ предыдущего года.

По оценке PMI, сейчас средневзвешенная цена на сигареты в стране – 88 руб. за пачку. Если реализовать предложение JTI, то получится, что в 2018 г. они не смогут быть дешевле 66 руб. В JTI считают, что это ограничение не затронет интересы легальных производителей сигарет, так как минимальная розничная цена сложится на уровне ниже 99% ценовых предложений сигарет в дешевом сегменте, с которых уплачены все акцизы.

Сейчас в России действует единая минимальная розничная цена для водки и коньяка, для сигарет ее нет. Для табачных изделий действует только МРЦ, которую табачные компании сами устанавливают для каждой ассортиментной позиции, напоминает газета. Выше этой цены их нельзя продавать ни в рознице, ни в заведениях общепита, а закон запрещает продавать сигареты дешевле 25% от установленной на них МРЦ. В JTI cчитают этот механизм регулирования цен неэффективным и указывают, что в отсутствие минимальной розничной цены рынок наполняется дешевыми нелегальными сигаретами из стран ЕАЭС по цене 30–50 руб. за пачку.

Ассоциация «Табакпром», в которую входят JTI, «БАТ Россия», «Донской табак», Imperial Tobacco, считает, что перемены не поддержат большинство производителей. Введение МРЦ снизит ценовую доступность сигарет и, следовательно, будет способствовать росту нелегальной торговли и потерям бюджета, следует из письма ассоциации Сазонову. Установление единой минимальной цены для всех марок сигарет снизит их доступность, согласны в Минфине. Сотрудник пресс-службы ведомства добавил, что это предложение нужно изучить всесторонне и проконсультироваться с Минздравом.

В Imperial Tobacco в идее ввести единую МРЦ увидели угрозу конкуренции. Если резко повысить цены на дешевые сигареты, так что разница в цене с дорогими сократится, «потребитель, с наибольшей вероятностью, отдаст предпочтение премиальным и наиболее известным брендам», объяснил представитель компании. В результате, по его словам, производители недорогих сигарет будут терять свою долю на рынке, тогда как компании с более дорогими брендами «получат их долю и возможность повышать цены на свою продукцию».