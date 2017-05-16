Еще одного повышения минимальных цен на водку до конца года не будет – Минфин

Очередное повышение минимальных цен на водку в России произойдет не раньше 2018 г., полагает руководитель департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

«Я думаю, до конца года его (следующего повышения минимальной розничной цены на водку. - "Ведомости") точно не будет», - сказал он. По его словам, следующее повышение может произойти после того, как станет известна накопленная инфляция по итогам года. «До конца года цена на водку меняться не будет», - отметил он.

В соответствии с приказом Минфина минимальная цена на водку в рознице с 13 мая 2017 г. повысилась до 205 руб. за бутылку (0,5 л) со 190 руб.