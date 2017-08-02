«Роснефть» в 2018 году пробурит еще три скважины на шельфе Вьетнама

Дочерняя компания «Роснефти» - Rosneft Vietnam - планирует в 2018 г. пробурить еще три скважины на шельфе Вьетнама, говорится в сообщении нефтяной компании.

«В 2018 г. в рамках развития проектов на шельфе Вьетнама Rosneft Vietnam планирует пробурить еще три скважины. В частности, на Блоке 06.1 будут пробурены две добывающие скважины для разработки перспективных участков месторождений Фонг Лан Даи и Лан До и одна поисково-разведочная скважина на соседнем Блоке 05-3/11, также расположенном в бассейне Нам Кон Шон», - отмечается в пресс-релизе.

«Роснефть» и PetroVietnam сотрудничают в проекте по добыче газа и конденсата и геологоразведке на шельфе Вьетнама (Блок 06.1), в котором Rosneft Vietnam выступает в качестве оператора проекта. Проект реализуется на основе соглашения о разделе продукции (СРП). На участке СРП расположено два газоконденсатных месторождения - Лантай и Ландо. Начальные запасы газа на месторождениях - около 66 млрд куб. м.

9 марта 2016 г. Rosneft Vietnam приступила к бурению поисково-разведочной скважины PLDD-1X на Блоке 06.1, расположенном на шельфе Вьетнама. В рамках данного проекта «Роснефть» впервые выступила в качестве оператора проекта по бурению на международном шельфе.

«Роснефть» и PetroVietnam также имеют доли в трубопроводе Нам Кон Шон, по которому осуществляется транспортировка газа и конденсата с шельфовых блоков бассейна Нам Кон Шон на береговой комплекс по производству электроэнергии.