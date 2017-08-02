Х5 Retail Group во II квартале увеличила чистую прибыль на 30,1% до 10,343 млрд рублей

Х5 Retail Group во II квартале увеличила чистую прибыль на 30,1% до 10,343 млрд руб., сообщила компания. Этот показатель оказался ниже прогноза аналитиков, которые ожидали роста на 37,7%.

EBITDA во II квартале увеличилась на 39% до 27,8 млрд руб., маржа по этому показателю выросла до 8,7% против 8% за аналогичный период прошлого года.

Ранее компания сообщила о росте чистой розничной выручки во II квартале на 27,7% до 318,87 млрд руб. Выручка составила 320,8 млрд руб., увеличившись на 27,5%.

Согласно пресс-релизу, темп роста выручки во II квартале ускорился с 26,5% в I квартале благодаря росту сопоставимых (LFL) продаж на 6%, а также значительному росту торговых площадей - на 28,7%.