Итоговая доля Керимова в «Полюсе» – 82,44%

ПАО «Полюс» раскрыло новую структуру акционеров после SPO и других сделок. Согласно ей доля Polyus Gold International Limited (PGIL), бенефициаром которой является сын Сулеймана Керимова Саид, составляет сейчас 82,44%, free float - 16,34%, еще 1,225% составляет казначейский пакет.

Ранее компания сообщила, что Goldman Sachs реализовал опцион на доразмещение в рамках SPO «Полюса» на 1 030 815 GDS. В среду стало также известно, что Goldman Sachs приобрел 373 579 акций (это соответствует еще 747 158 GDS). В общей сложности приобретенный Goldman Sachs пакет, исходя из цены размещения ($33,25 за депозитарную расписку), оценивается в $59,1 млн.

«Полюс» в рамках SPO 30 июня разместил на Московской бирже и Лондонской фондовой бирже 9% капитала. Общий объем SPO «Полюса» составил $799 млн без учета опциона на доразмещение. В том числе допэмиссию на $400 млн разместила сама компания, бумаги на $399 млн - структуры ее основного акционера.

С учетом опциона общий объем размещения составил $858 млн, или 9,7% капитала (Goldman Sachs получил 0,67%). В том числе $400 млн получила компания, $458 млн - основной акционер. Капитализация «Полюса», исходя из цены размещения и с учетом допэмиссии, составила $8,882 млрд.

После допэмиссии уставный капитал ПАО «Полюс», по подсчетам, составляет 133 561 119 акций.