«Полюс» возвращается на биржу

«Полюс» в 2016 г. добыл около 2 млн унций Виталий Безруких / РИА Новости

«Полюс» на SPO разместит 9% капитала по нижней границе – $66,5 за акцию – с опционом greenshoe. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в банковской сфере и подтвердил источник «Ведомостей», близкий к размещению. Продавать бумаги будет Polyus Gold plc., дочерняя компания принадлежащей Саиду Керимову Polyus Gold International Limited – материнской компании «Полюса». Polyus Gold plc. занимала для сделки акции у Polyus Gold International. На вырученные деньги Polyus Gold plc. выкупит новые акции «Полюса» (планируется размещение на $400 млн) и передаст их Polyus Gold International. Выручить за 9% увеличенного капитала получится почти $800 млн. В свободном обращении у «Полюса» будет 16% акций. Бумаги будут торговаться на Московской бирже, где торгуются и сейчас, а также в Лондоне, где расписки «Полюса» перестали обращаться в 2012 г. Представитель «Полюса» от комментариев отказался.