Промышленность
Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: «Полюс» возвращается на биржу

«Полюс» возвращается на биржу

«Полюс» продаст инвесторам 9% увеличенного капитала почти за $800 млн

«Полюс» на SPO разместит 9% капитала по нижней границе – $66,5 за акцию – с опционом greenshoe. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в банковской сфере и подтвердил источник «Ведомостей», близкий к размещению. Продавать бумаги будет Polyus Gold plc., дочерняя компания принадлежащей Саиду Керимову Polyus Gold International Limited – материнской компании «Полюса». Polyus Gold plc. занимала для сделки акции у Polyus Gold International. На вырученные деньги Polyus Gold plc. выкупит новые акции «Полюса» (планируется размещение на $400 млн) и передаст их Polyus Gold International. Выручить за 9% увеличенного капитала получится почти $800 млн. В свободном обращении у «Полюса» будет 16% акций. Бумаги будут торговаться на Московской бирже, где торгуются и сейчас, а также в Лондоне, где расписки «Полюса» перестали обращаться в 2012 г. Представитель «Полюса» от комментариев отказался.

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