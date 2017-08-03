Полугодовой убыток «Ютэйр» по РСБУ вырос в полтора раза

В первом полугодии 2017 г. чистый убыток авиакомпании «Ютэйр» по РСБУ вырос в годовом выражении в 1,5 раза до 2,71 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании. Полугодовая выручка перевозчика снизилась на 2,5% до 23,098 млрд руб. Себестоимость продаж выросла на 2,7% до 25,5 млрд руб. Валовый убыток составил 2,4 млрд руб., это в 2,1 раза больше, чем годом ранее. «Прочие расходы» компании сократились в три раза до 3,1 млрд руб., «прочие доходы» - в 3,1 раза до 3,082 млрд руб.

На конец отчетного полугодия долгосрочные обязательства «Ютэйр» составляли 80,8 млрд руб. против 82,04 млрд руб. на 31 декабря 2016 г. Долгосрочные заемные средства остались на том же уровне, что и годом ранее, - 79,195 млрд руб. Краткосрочные обязательства перевозчика достигли 16,7 млрд руб. против 13,15 млрд руб. на конец прошлого года. Объем краткосрочных заемных средств составил 220,9 млн руб. против 231,6 млн руб. на 31 декабря 2016 г.

Первый замгендиректора авиакомпании - финдиректор Игорь Петров объяснил в пресс-релизе плановый убыток «сезонностью» и «большими циклическими затратами на поддержание летной годности воздушных судов, выпадающими на текущий отчетный период».

Выручка компании в условиях продолжающегося наращивания производственных емкостей и усугубляющейся конкуренции в отрасли составила 23,1 млрд руб., а операционный финансовый результат - 2,4 млрд руб., что соответствует утвержденному бизнес-плану перевозчика, говорится в отчете.

«В отчетном периоде показатели ликвидности демонстрируют высокий уровень платежеспособности. Показатель быстрой ликвидности составил 1,7, текущей ликвидности - 2,0, что полностью удовлетворяет нормативным отраслевым требованиям (не ниже 1 и 1,15 соответственно). Увеличение оборачиваемости активов относительно первого полугодия 2016 г. свидетельствует об ускорении воспроизводства активов», - резюмирует компания.