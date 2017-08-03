Президент «Транснефти»: новые санкции США не скажутся на компании

«Транснефть» не ждет негативных последствий от новых санкций США против России, заявил президент компании Николай Токарев. Как передает ТАСС, он отметил, что в компании этот вопрос уже внимательно изучили. Санкции «Транснефти» не коснутся, поскольку она использует в основном отечественное оборудование, доля которого составляет около 94%. «Сегодня мы все основные наиболее чувствительные темы закрыли. Финансирование мы за рубежом не осуществляем, не кредитуемся, нам достаточно своих возможностей. Так что я считаю, что такой болезненной и чувствительной темы в отношении нас санкции не приобретут», - объяснил Токарев.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал новый закон о санкциях против России. Он ограничивает размер и сроки инвестиций в российские нефтегазовые проекты, в том числе в проекты по трубопроводному экспорту энергоресурсов, а также вводит новые ограничения на кредитование попавших под санкции «Роснефти» «Газпром нефти», «Новатэка», «Транснефти» и российских госбанков.