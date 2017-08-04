«Алроса» опубликовала имена рабочих, которых ищут в руднике «Мир»

Алмазодобывающая компания «Алроса» назвала вероятную причину аварии, произошедшей в пятницу на руднике «Мир» в Якутии, и опубликовала список имен рабочих, поиски которых продолжаются.

«По результатам предварительного анализа происшествия наиболее вероятной причиной аварии, произошедшей 4 августа 2017 г. на руднике «Мир», стало неконтролируемое увеличение водопритока из чаши отработанного карьера в подземный рудник в результате резкого ухудшения горно-геологических условий и размыва вмещающих пород в карьере», - сообщила компания. Объем попавшей в рудник воды оценивается в 250 000 куб. м.

На момент аварии в смене на руднике «Мир» находились 151 человек, жизни 142 из них ничего не угрожает. Продолжается спасательная операция по розыску девяти шахтеров. «Опубликованная ранее в некоторых СМИ информация о двух погибших на руднике «Мир» не соответствует действительности. Поисковые работы продолжаются», - подчеркнула компания.

Список рабочих, поиски которых продолжаются: 1. Власенко Алексей Владимирович, машинист буровой установки; 2. Гуляев Роман Сергеевич, машинист буровой установки; 3. Марьин Дмитрий Михайлович, машинист буровой установки; 4. Мисник Валентин Анатольевич, мастер участка (сменный); 5. Степанов Игорь Анатольевич, взрывник; 6. Куликов Виталий Витальевич, и.о. начальника участка; 7. Миронцев Глеб Александрович, горнорабочий очистного забоя; 8. Неустроев Михаил Юрьевич, машинист буровой установки; 9. Мирзаев Алишер Исмаилович, стволовой.

На месте аварии в городе Мирном находится группа спасателей во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Пучковым. По поручению президента Пучков должен возглавить работы по ликвидации последствий аварии.

Подземный алмазный рудник «Мир» начал работу в 2009 г., углубившись в дно карьера на месте выработанной кимберлитовой трубки. Планируемый срок эксплуатации — 50 лет. Его производительность — около 1 млн т руды в год. Сейчас на подземный рудник «Мир» приходится около 11% добычи «Алросы».