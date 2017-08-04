Президент «Алросы»: с горняками «Мира» установлена связь

Президент «Алросы» Сергей Иванов сообщил из оперативного штаба в Мирном, что по состоянию на 21.30 мск (3.24 по местному времени) спасательная операция по розыску девяти шахтеров алмазного рудника «Мир» продолжается. С несколькими из них установлена на данный момент односторонняя связь. В шахте работают более 100 спасателей.

Пресс-служба компании уточнила, что связь удалось установить с двумя или тремя горняками.

На момент аварии 4 августа в смене на руднике «Мир» находились 151 человек, жизни 142 из них ничего не угрожает. Вероятной причиной причиной аварии «Алроса» назвала неконтролируемое поступление воды в результате резкого ухудшения горно-геологических условий. Поисково-спасательную операцию возглавил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков.