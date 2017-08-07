Донской: покупка Schlumberger пакета в Eurasia Drilling должна иметь ограничения

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской считает, что для сделки по покупке американской Schlumberger контрольного пакета российской буровой компании Eurasia Drilling (EDC) должны быть введены ограничения.

«ФАС как раз в начале прошлой недели попросил наши комментарии и предложения по планам продажи доли российской компании Schlumberger. Мы дадим предложения на этой неделе. Позиция не меняется - считаем, что российская сервисная компания работает на участках недр федерального значения, сама сфера стратегически важна, поэтому должны быть ограничения для американской компании», - приводит «Интерфакс» его слова. Донской не уточнил, какие именно ограничения должны быть, их конфигурацию «нужно обсуждать».

Министр отметил, что для сделки по покупке доли EDC иностранными фондами во главе с РФПИ подобных ограничений не должно быть.

21 июля стало известно, что Schlumberger договорилась с акционерами нефтесервисной Eurasia Drilling (EDC) о покупке 51% в компании. В 2015 г. американская компания уже пыталась приобрести долю в EDC, однако сделка не состоялась.

Также купить долю в EDC планирует консорциум в составе РФПИ, Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) и инвесторов Ближнего Востока.