Минприроды предложило ввести для городских предприятий квоты вредных выбросов

Минприроды предлагает установить для городских предприятий определенные квоты выбросов, исходя из общей загрязненности города, и штрафовать за нарушение этих квот. Об этом «Интерфаксу» рассказал министр природы Сергей Донской.

«Мы сейчас подготовили поправки в законодательство, которые позволят проводить сводные расчёты загрязнения воздуха по всей территории города как от стационарных источников, так и от автомобильного транспорта. Новый норматив позволит, рассчитав объём загрязнения в целом на город, установить квоту загрязнения для каждого предприятия», - уточнил он.

Министр пообещал, что нормативы по выбросам будут существенно ниже действующих на данный момент. «Нагрузка будет достаточно ощутима для предприятий. Превышения квот станут очень "дорогими"», - сказал он.

При подготовке квот будет учитываться ландшафт города и влияние всех имеющихся загрязнителей.