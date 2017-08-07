UBS: беспилотные самолеты сэкономят авиаперевозчикам $35 млрд в год

Переход на беспилотные самолеты позволил бы авиакомпаниям экономить $35 млрд ежегодно, пишет Financial Times со ссылкой на аналитиков UBS.

Это принесло бы авиаперевозчикам «существенную экономическую выгоду» за счет сокращения затрат на топливо, зарплаты пилотов и страховые взносы, отмечают в UBS. Кроме того, это повысит безопасность полетов, считают аналитики банка.

По мнению UBS, первым шагом станет сокращение числа пилотов в кабине до одного человека, второй пилот будет работать дистанционно. Однако банк предупреждает, что главным препятствием для беспилотных полетов в ближайшее время станет отношение пассажиров к этому. По данным опроса, который приводит банк, из 8000 человек 54% заявили, что не хотели бы лететь на беспилотном самолете, и лишь 17% согласились бы на это.

Компания Boeing уже сообщила о своем интересе к беспилотным самолетам и планах разработки соответствующей аппаратуры. Вице-президент компании в июле заявил, что «все базовые элементы для такой технологии уже доступны».