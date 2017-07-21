Россия намерена вписаться в мировой рынок беспилотников

Беспилотные аппараты, по мнению авторов презентации, гораздо дешевле в эксплуатации, чем пилотируемые Максим Стулов / Ведомости

В 2017–2021 гг. мировой рынок беспилотных летательных аппаратов (БЛА) военного назначения может составить $70 млрд при среднегодовом росте на 12–13%. Такой вывод содержится в презентации компании «Кронштадт» (ведущий российский разработчик БЛА большой продолжительности полета, входит в АФК «Система»), представленной в среду в рамках программы авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском. Хотя в целом в 60 странах мира разрабатывается более 2000 проектов БЛА военного назначения, подавляющая часть рынка (см. график) будет приходиться на высотные и средневысотные БЛА большой продолжительности полета HALE (High Аltitude Long Endurance) и MALE (Medium Altitude Long Endurance), а также боевые беспилотники UCAV (Unmanned Combate Aircraft Vehicles).

Беспилотные аппараты, по мнению авторов презентации, гораздо дешевле в эксплуатации, чем пилотируемые: так, операционные расходы для американского ударного БЛА Reaper в 5 раз ниже, чем для новейшего истребителя F-35, а для высотного разведывательного БЛА Global Hawk – вдвое ниже, чем для самолета-разведчика U-2.

Презентации предшествовало организованное во вторник официальное представление «Кронштадтом» своего БЛА MALE-класса «Орион-Э» – первое такого рода мероприятие в России. БЛА разрабатывается в рамках НИОКР Минобороны России с 2011 г., значительную часть средств инвестировали владельцы «Кронштадта», говорит человек, близкий к Минобороны.

Выводы исследования рынка систем БЛА, проведенного специалистами «Кронштадта», подтвердили данные о том, что с финансовой точки зрения доминирующее положение на этом рынке занимают тяжелые БЛА MALE- и HALE-классов и, соответственно, взятый компанией курс на развитие именно этих категорий беспилотников с точки зрения перспектив занятия достойного положения на мировом рынке является верным, говорит эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. При этом в мире серийным производством таких машин занимаются всего две американские, две израильские и 2–3 китайские компании, а даже такие развитые страны, как Франция и Великобритания, импортируют подобные комплексы.

По словам собеседника «Ведомостей» в Минобороны, если 10–15 лет назад российские военные просто не понимали, как использовать БЛА, то сейчас они применяют множество небольших тактических беспилотников, определены организационно-штатные структуры и создана система подготовки. Для крупных БЛА типа «Орион» российские военные заранее нашли место в армии и будут готовы к оснащению этими аппаратами сразу после того, как начнется их производство.