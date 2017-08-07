Замглавы Минэкономразвития Воскресенский сменил Подгузова в совете директоров РЖД

Совет директоров ОАО «Российские железные дороги» расширен с 12 до 13 человек, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В новом составе совета директоров РЖД замминистра экономического развития Станислав Воскресенский сменил Николая Подгузова, который ранее был назначен главой «Почты России». Замминистра транспорта Алан Лушников вошел в совет вместо Алексея Цыденова, который стал в этом году врио губернатора Бурятии. Новым членом совета директоров также стал генеральный директор АО «Росагролизинг» Валерий Назаров.

В остальном состав остался прежним: в него вошли вице-премьер Аркадий Дворкович, президент РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров «Группы КАСКОЛ» Сергей Недорослев, гендиректор «Управляющей компании РФПИ» Кирилл Дмитриев, председатели советов директоров группы «ЕСН» и «Русской холдинговой компании» Григорий Березкин и Александр Рязанов, замминистра финансов Андрей Иванов, бывший гендиректор «Дойче бан АГ» Хартмут Медорн, гендиректор «Агентства по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов» Василий Сидоров, председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.