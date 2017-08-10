«Коммерсантъ»: UCL Лисина готов купить по 25% «Трансконтейнера» у РЖД и «Благосостояния»

UCL Holding Владимира Лисина готов получить контрольный пакет в «Трансконтейнере» путем покупки части пакета у РЖД, а части - у НПФ «Благосостояние», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Таким образом, РЖД может остаться в числе крупных акционеров «Трансконтейнера».

Правительство рассматривает варианты распоряжения бумагами «Трансконтейнера», принадлежащими РЖД (50% плюс две акции).

По словам источника издания, UCL хочет купить не менее 50% плюс одной акции «Трансконтейнера» при соблюдении ряда условий: прозрачной процедуры продажи и рыночной стоимости акций, наличия стабильной тарифной политики РЖД на период не менее срока окупаемости вложений и минимизации рисков, связанных с выходом «Трансконтейнера» из периметра монополии.

Компания также считает возможным сохранить РЖД в качестве совладельца «Трансконтейнера». В рамках такой сделки контрольный пакет может быть сформирован с участием акций «Трансконтейнера», принадлежащих НПФ «Благосостояние» (24,5%), и части пакета РЖД. В UCL «Коммерсанту» подтвердили заинтересованность в приобретении контрольного пакета.