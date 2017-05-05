Магомедов предложил создать национального контейнерного оператора на базе «Суммы» и «Трансконтейнера»

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов попросил президента Владимира Путина поддержать проект создания национального контейнерного оператора на базе активов группы с контрольным пакетом «Трансконтейнера» (сейчас ей принадлежит 25,07%, еще 50% плюс 2 акции у ОАО РЖД). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, видевший это письмо Магомедова президенту. «Сумма» не оставляет попыток купить «Трансконтейнер» у ОАО «РЖД», отмечает издание.

В письме Магомедов объясняет, что России необходимо опередить Китай, создающий вокруг себя «интегрированное евразийское экономическое пространство». А для этого он предлагает создать национальную сетевую логистическую платформу на базе ключевых контейнерных активов, это можно в сжатые сроки сделать «на базе группы "Сумма"» за счет интеграции «Трансконтейнера» и Дальневосточного морского пароходства (у «Суммы» 32,5%) с участием Новороссийского морского торгового порта («Сумма» на паритетных началах с «Транснефтью» владеет 50,1%)», цитирует издание. В результате будет можно переключить грузопоток с моря на «Транссиб» (увеличив перевозки с 350 000 до 1,2 млн TEU в год) и в целом на железную дорогу с автотранспорта, а мультипликативный эффект может превысить 560 млрд руб., говорится в послании.

Обращение рассмотрено, первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил профильным ведомствам его проанализировать, узнал «Коммерсантъ». В Минтрансе изданию сказали, что письмо получили, но с позицией по этому вопросу определятся после анализа вариантов распоряжения пакетом акций «Трансконтейнера», который проведет аналитический центр при правительстве. В ведомстве также хотят в целом определиться «с целевым состоянием транспортно-логистического блока ОАО "РЖД"».

В «Сумме» подтвердили интерес к получению контроля над «Трансконтейнером». В ОАО «РЖД» сказали, что компания представила свое видение правительству. Этот документ 3 мая «ушел в Минтранс и ряд других ведомств», сообщил источник издания. Из ответного письма РЖД следует, что сегмент рынка контейнерных железнодорожных перевозок имеет стратегическое значение для РЖД как наиболее развивающийся и перспективный и что компания сама активно развивает контейнерные перевозки. РЖД просит оценить идеи «Суммы» как нецелесообразные, а если и продавать долю монополии в «Трансконтейнере», то целиком и на открытом аукционе, пишет издание.

В РЖД указывают, что оценка акционерной стоимости «Трансконтейнера» ниже справедливого уровня, от смены акционеров для ОАО «РЖД» и рынка нет дополнительной синергии, зато есть риск его монополизации, пересказывает издание. РЖД напоминает, что профильный транспортный актив «Суммы» группа FESCO находится в состоянии дефолта с долгами на $1 млрд, а кредиторы выдвигают настойчивые требования о продаже активов группы, в том числе «Трансконтейнера». Финансовая реализуемость предложений «Суммы» «вызывает обоснованные сомнения» у РЖД.

Чиновник отчасти разделяют опасения РЖД, сказал один из источников газеты. По его информации, осенью Магомедов предлагал выкупить блокпакет «Трансконтейнера» с премией или весь пакет ОАО «РЖД» по рынку, теперь речь о премии не идет: «Если есть деньги — почему "Сумма" не гасит задолженность перед кредиторами? А если нет денег, то откуда возьмутся средства на сделку?»