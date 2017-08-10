МЧС: в шахту на руднике «Мир» продолжает прибывать вода

Гидрологическая обстановка на подтопленном руднике «Мир» в Якутии осложняется, сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.

Вода в шахте продолжает прибывать, грунтовые воды постепенно заполняют горные выработки, уточняет МЧС.

«Мир» – второй по добыче алмазов рудник «Алросы». 4 августа на руднике произошел прорыв воды, он был остановлен на неопределенный срок. В шахте находился 151 человек, 143 из них вышли на поверхность. Поиски восьми человек продолжаются шестой день.

Замруководителя МЧС Владлен Аксенов сообщил, что «ситуация сложная - множественные завалы, большие пробки из глины». «Большинство выработок полностью затоплены, но работы по спасению людей мы продолжаем», - сообщил он.

Общая группировка, задействованная в ликвидации последствий аварии, составляет 320 человек. В пресс-службе МЧС уточнили, что в шахте в круглосуточном режиме по шесть-восемь часов работают смены спасателей из 60-80 человек.