«Алроса» выплатит компенсации родственникам ненайденных шахтеров

«Алроса» выплатит родственникам горняков, остающихся под землей в аварийном руднике «Мир», компенсации в размере 2 млн руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Компания организовала перелет в Мирный родственников не найденных на данный момент шахтеров. Встречи с ними проходят каждый день, в оперативном штабе им предоставляют полную информацию о ходе поисково-спасательных работ.

«Учитывая тяжелое положение, в котором находятся родственники рабочих, остающихся под землей, "Алроса" выплатит им компенсации в размере 2 млн руб. независимо от исхода поисковой операции», — отмечается в сообщении.

В период простоя в связи с остановкой производства на руднике его работники будут получать зарплату. Для сотрудников подземных участков рудника «Мир» – в размере средней зарплаты, для остальных, не задействованных в подземных работах, – в размере две третьих зарплаты. Для тех сотрудников, которые в рамках вахт спускаются в рудник, установлен повышающий коэффициент — 2.