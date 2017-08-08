Спасатели не нашли пропавших горняков на доступных участках рудника «Мир»

Спасатели не смогли обнаружить пропавших шахтеров ни на одном участке рудника «Мир», куда было физически возможно добраться. Поисково-спасательная работа продолжается, отчитался Радик Файзуханов, генеральный директор ФГУП «ВГСЧ». Его цитирует пресс-служба «Алросы». «Везде, где был физический доступ и куда мы смогли проникнуть через завалы под водой – на 368-й, 340-й, 327-й, 310-й отметках, – шахтеры не обнаружены», ­– заявил он.

Сейчас продолжается обследование участков шахты для определения направлений дальнейших поисков. На горизонте 210 монтируются три дополнительных насоса на клетьевом и скиповом стволах для перекачки воды в камеры главного водоотлива рудника. Их монтируют для минимизации риска обводнения поисковых площадок. Согласно показаниям приборов все вентиляционные установки работают в шахте в нормальном режиме.

Доклад о работах на шахте «Мир» после аварии заслушал президент Владимир Путин. Как сообщила пресс-служба Кремля, перед президентом отчитался руководитель МЧС Владимир Пучков.

«Мир» – второй по добыче алмазов рудник «Алросы». 4 августа на руднике произошел прорыв воды, он был остановлен на неопределенный срок. В шахте находился 151 человек, 143 из них вышли на поверхность. Продолжаются поиски еще восьми человек.