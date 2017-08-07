Президент «Алросы»: Остановка рудника «Мир» не отразится на долгосрочных контрактах

Остановка производства на руднике «Мир» не отразится на исполнении компанией «Алроса» долгосрочных контрактов, передал «Интерфаксу» представитель алмазодобытчика заявление президента компании Сергея Иванова.

«У нас мощный баланс и высокая диверсификация добычи», – сказал он.

«Алроса» ранее заявила, что в связи с аварией на «Мире» параметры производственной деятельности в 2017 г. будут пересмотрены. Это произойдет до 19 августа.

«Мир» – второй по добыче алмазов рудник «Алросы». 4 августа на руднике произошел прорыв воды, он был остановлен на неопределенный срок. В шахте находился 151 человек, 143 из них спасены. В настоящее время идет поиск восьми горняков.

Иванов также подписал приказ об установлении повышающего коэффициента к зарплате для тех сотрудников, которые участвуют в спасательной операции. «Для них будет установлен коэффициент, равный 2. То есть за участие в спасательной операции они будут получать зарплату в двойном размере», – сообщила компания.