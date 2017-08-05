Президент «Алросы» пообещал компенсации пострадавшим на руднике «Мир»

Президент алмазодобывающей компании «Алроса» Сергей Иванов обратился к жителям города Мирный (Якутия) в связи с аварией на шахте рудника «Мир». Его слова приводятся на сайте компании.

«Дорогие мирнинцы, сегодня для всех нас день выдался непростым. Мы все очень стараемся и надеемся спасти наших коллег, друзей, близких — горнорабочих, которые вчера оказались в шахте во время аварии и не были спасены вместе с остальными», — сказал Иванов.

По его словам, спасательная операция ведется в круглосуточном режиме, задействованы более 100 сотрудников МЧС.

Иванов также сообщил, что все пострадавшие получат компенсации, а всем работникам рудника в случае вынужденного простоя будет выплачена заработная плата. Президент компании поблагодарил тех, кто добровольно сегодня вышел в смену и вызвался участвовать в спасательной операции.

Прорыв воды на руднике произошел в пятницу. В шахте в этот момент находились 142 человека, 134 из них подняты на поверхность, трое госпитализированы. Поиски восьмерых продолжаются.