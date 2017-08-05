На руднике «Мир» продолжаются поиски восьмерых горняков

Пресс-служба «Алросы» сообщила о спасении одного из рабочих на руднике «Мир» в Якутии: 36-летний Алишер Мирзаев госпитализирован в тяжелом состоянии. «Состояние тяжелое за счет общего переохлаждения, но стабильное. Ушиб легкого. Больной в реанимации. Его жизни на данный момент ничего не угрожает», — говорится в сообщении компании.

Восемь горняков остаются в шахте, их местонахождение не установлено, они не выходят на связь. Глава Якутии Егор Борисов сообщил, что надежда на спасение остальных рабочих остается. «Некоторая часть рудника подтоплена, а определенная часть — пока не затоплена водой. Поэтому есть надежда и активно ведется поиск людей», — приводятся слова Борисова на его сайте.

Прорыв воды на шахте рудника «Мир», который принадлежит алмазодобывающей компании «Алроса», произошел накануне. В смене на тот момент был 151 горняк, девять из них не спускались в шахту. На данный момент на поверхность из рудника подняты 134 человека, трое из них госпитализированы.