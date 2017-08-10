АФК «Система» просит суд отложить основное дело с «Роснефтью»

АФК «Система» в ходе судебного заседания Арбитражного суда Башкирии по делу с «Роснефтью» на 170,6 млрд руб. вновь подала ходатайство об отложении заседания. Об этом заявил представитель АФК.

Два часа назад Арбитражный суд Башкирии отказал «Системе» в передаче дела в другой арбитражный суд. АФК подала жалобу на это решение через канцелярию арбитража Башкирии в 18 Арбитражный апелляционный суд (Челябинск).

«До решения настоящего вопроса дело двигаться не может. Срок рассмотрения такого рода жалоб - 5 дней, поэтому мы быстро узнаем», - сказал представитель АФК «Системы».

«Система-инвест» присоединилась к позиции корпорации.

«Роснефть» считает, что оснований для отложения судебного разбирательств нет. «Ответчики хорошо подкованы и могут составить еще около 20 необоснованных ходатайств», - отметил представитель нефтяной компании.

В «Башнефти» полагают, что «тот состав суда, который изначально сформирован, был и остается законным». «Ответчики хотят как можно больше ходатайств написать, чтобы быстрее домой уйти, но это не основание для удовлетворения», - добавил представитель «Башнефти».

Арбитраж Башкирии рассматривает дело «Роснефти» и АФК «Система» уже третий день подряд.