PSG купил нападающего «Монако» Мбаппе за 180 млн евро

Футбольный клуб Paris Saint-Germain (PSG) заплатит за переход нападающего «Монако» 18-летнего Килиана Мбаппе 160 млн евро плюс 20 млн евро бонуса, пишет испанская газета Marca. По ее данным, клуб Мбаппе уже принял предложение и дело только за окончательным согласованием трансфера между PSG и «Монако».

Le Parisien пишет, что ФК «Монако» отрицает сделку, так же как и циркулирующие несколько дней служи о сумме трансфера Мбаппе.

На минувшей неделе трансфер бразильского футболиста Неймара за 222 млн евро из FC Barcelona в PSG стал самым дорогим в истории. Из-за этого перехода футбольные чиновники окажутся под давлением, ведь он ставит под сомнение эффективность правил финансового fair play, которые призваны ограничивать траты клубов. PSG обладает значительной финансовой мощью благодаря своему владельцу Qatar Sports Investments.