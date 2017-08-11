Зараженные инсектицидом яйца обнаружены в 14 странах Европы и Гонконге

Яйца со следами инсектицида фипронила с ферм Бельгии, Германии и Нидерландов обнаружены в 15 странах, как в Евросоюзе, так и за его пределами. Как передает Reuters, это сообщила Еврокомиссия. Это Швеция, Франция, Великобритания, Австрия, Ирландия, Италия, Люксембург, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Дания. Также зараженные яйца попали в Швейцарию и Гонконг. Ранее сообщалось, что зараженные яйца были обнаружены и в Германии. Ритейлер Aldi в порядке мер предосторожности изымал из продажи все яйца некоторое время назад.

ЕК также сообщила, что планирует 26 сентября провести встречу на министерском уровне для обсуждения уроков, извлеченных из этого скандала. Утром сообщалось, что провести такую встречу предложил еврокомиссар по вопросам здравоохранения и пищевой безопасности Витянис Андрюкайтис. Он отметил, что странам ЕС пора прекратить перекладывать вину за заражение друг на друга и нужно собрать всю информацию, проанализировать ее и решить, как улучшить контроль за поставками продуктов.

В минувший четверг в Бельгии и Нидерландах были задержаны двое подозреваемых в причастности к поставкам зараженных яиц.

В Германию было ввезено около 11 млн куриных яиц с фипронилом.

С апреля около 250 000 зараженных яиц было продано во Франции, заявил министр сельского хозяйства Стефан Травер. Об этом сообщает AFP. Он считает, что несмотря на это угроза здоровью потребителей остается «очень низкой», поскольку на яйцах обнаружено крайне мало этого вещества.

В Великобританию было импортировано около 700 000 яиц с ферм, ставших источником заражения фипронилом, сообщило ранее Агентство по стандартам пищевых продуктов. Яйца и продукты с их содержанием, в том числе салаты, запеканки киш и бутерброды, были изъяты из продажи в сетях Sainsbury’s, Waitrose, Asda и Morrisons. По оценке регулятора, небольшой процент зараженных яиц уже купили потребители, но риск заражения людей и угрозы их здоровью весьма низок. Пока чиновники не считают, что потребителям надо как-либо менять способ применения яиц в готовке.

Отравиться фипронилом можно, если поглощать его в больших количествах, однако его запрещено использовать в животноводческих хозяйствах, где производятся продукты питания, поэтому чиновники считают, что продукты со следами этого вещества все же следует изымать из продажи. По оценке ВОЗ, это умеренно опасный для здоровья пестицид.

Власти Бельгии признали, что одна из ферм предупредила чиновников о риске заражения фипронилом в июне, за несколько недель до того, как о распространении зараженных яиц стало уже широко известно. Однако регулятор тогда решил, что речь шла об изолированном случае, и не стал бить тревогу.