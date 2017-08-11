Еврокомиссия созовет кризисное совещание из-за заражения куриных яиц фипронилом

Член Европейской комиссии по здравоохранению и продовольственной безопасности Витенис Андрюкайтис предложил собрать совещание стран ЕС из-за заражения куриных яиц фипронилом.

«Я предложил провести совещание высокого уровня с участием соответствующих министров, а также представителей агентств по продовольственной безопасности всех вовлеченных государств, как только все факты будут в нашем распоряжении», - приводит в пятницу слова еврокомиссара сайт радиостанции Europe 1. «Бесконечное перекладывание вины ведет нас в тупик и должно прекратиться», - цитирует Андрюкайтиса BBC.

Кризис, связанный с заражением миллионов куриных яиц, затронул уже 12 стран ЕС. Бельгия и Нидерланды, где произошло заражение, ведут расследования и ищут виновных. Накануне сообщалось об аресте двух руководителей нидерландской компании Chickfriend, продававшей средство борьбы против куриных клещей с добавлением фипронила, вредного для здоровья и запрещенного для применения на животных, включенных в продовольственную цепь.

«Мы должны детально разобраться, что произошло. Нам нужен полный анализ этого случая. Необходимо, чтобы наши эксперты определили, где могли возникнуть проблемы, чтобы мы были способны собраться и обсудить решения и порядок действий», - объяснил Андрюкайтис. Он уже попросил государства - члены ЕС наряду со срочными мерами по изъятию из торговли зараженных яиц продолжать сохранять бдительность с целью недопущения использования запрещенных препаратов при обработке кур-несушек.

По данным британского регулятора, в страну попали 700 000 зараженных яиц с голландских ферм. Ритейлеры Бельгии, Нидерландов и Германии сняли с продажи миллионы яиц, а также готовую продукцию, в которой они использовались. Фипронил - стойкий высокотоксичный инсектицид, препараты на его основе относятся к первому и третьему классам опасности для пчел и ко второму-третьему классам опасности для человека.