«Русская аквакультура» увеличит уставный капитал на 3,28 млрд рублей

Совет директоров «Русской аквакультуры» решил увеличить уставный капитал компании на 3,28 млрд руб. путем дополнительного размещения 32,77 млн обыкновенных именных акций. Это сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании. Акции будут размещаться по открытой подписке. Цена размещения, а также цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, будут установлены советом директоров после государственной регистрации допвыпуска акций и не позднее начала размещения дополнительных акций в размере не ниже их номинальной стоимости.

О планах «Русской аквакультуры» провести SPO на Московской бирже и провести доэмиссию, разместив до 41,2% существующего уставного капитала или 29,2% от увеличенного, стало известно на прошлой неделе. Сообщалось, что по итогам SPO компания рассчитывает привлечь до $50 млн, все средства пойдут на развитие.

Основной акционер «Русской аквакультуры» – брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев (у него 47,9% акций, по данным отчета за I квартал 2017 г. ). Еще 23,5% принадлежит совладельцу «Самолет девелопмента» Михаилу Кенину, 23,4% – у УК «Свиньин и партнеры».