МЧС определило возможное местонахождение заблокированных в руднике «Мир» горняков

Возможное местонахождение восьми заблокированных в руднике «Мир» горняков установлено, операция по спасению будет продолжаться до тех пор, пока позволяют горные условия, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Мы определили возможное местонахождение заблокированных породой и глинистой массой горняков, и все усилия сосредоточили на этих направлениях. Продвигаться очень сложно, разрушения масштабны», - цитирует пресс-служба слова замминистра МЧС Владлена Аксенова.

Аксенов отметил, что селевой поток, хлынувший в горные выработки 4 августа, разрушил все коммуникации рудника: трубопровод, кабельную сеть, машины и механизмы. В связи с этим спасатели вынуждены извлекать все это из горной породы и глины, прежде чем продвинуться вперед.

4 августа в руднике «Мир» прорвало воду из карьера и затопило шахту, где был 151 горняк. В тот же день были эвакуированы 142 человека, на следующий день из рудника выбрался еще один работник. Судьба восьми горняков остается неизвестной.