«Алроса» пересмотрит планы по производству в связи с аварией на руднике «Мир»

Президент «Алросы» Сергей Иванов сообщил, что компания пересмотрит планы по производству в связи с аварией на руднике «Мир». «Пересмотр параметров производственной деятельности компании в рамках корректировки бюджета 2017 г. в связи с аварией на руднике "Мир" будет произведен до 19 августа», — сказал он.

Прорыв воды на руднике произошел 4 августа в 10.30 мск. В смене на тот момент был 151 человек, девять из них не спускались в шахту. Сейчас продолжаются поиски восьмерых горняков, которые находятся в подтопленной шахте.

Рудник «Мир» разрабатывает Мирнинский горно-обогатительный комбинат — старейшее предприятие «Алросы». Рудник действует с 2009 г., среднее содержание алмазов — три карата на тонну. Работа на руднике из-за аварии полностью приостановлена.