«Алроса»: рудник «Мир» никогда не был аварийным

Работы на алмазном руднике «Мир» велись в полном соответствии с требованиями промышленной безопасности, он никогда не признавался аварийным, сообщила «Алроса».

«Вероятной причиной аварии, произошедшей 4 августа 2017 г. на руднике «Мир», стало неконтролируемое поступление воды в результате резкого ухудшения горно-геологических условий. Работа рудника осуществлялась в полном соответствии со всеми техническими требованиями и требованиями безопасности. Проект прошел главгосэкспертизу и неоднократную экспертизу промышленной безопасности. Основные направления горных работ соответствовали проектным решениям», - сообщила компания.

«Рудник никогда не признавался аварийным, работы на нем никогда не приостанавливались по причине предаварийной или аварийной ситуации. В шахте регулярно проводились проверки оборудования», - подчеркивает «Алроса».

На момент аварии в смене на руднике «Мир» находились 151 человек, жизни 142 из них ничего не угрожает. Продолжается спасательная операция по розыску девяти шахтеров.