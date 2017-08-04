В городе Мирный введен режим ЧС после аварии на шахте «Алросы»

Министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков на совещании ввел режим чрезвычайной ситуации в городе Мирный из-за аварии на руднике «Мир».

«В Мирном вводится режим ЧС. Все службы переходят на круглосуточный режим работы», - заявил он.

В пятницу в якутской шахте «Мир» произошел прорыв воды в рудник из карьера. В момент ЧП под землей находился 151 человек. Вскоре после затопления вода схлынула. По последним данным, на поверхность подняты 142 горняка. Обследование шахты и поиски еще девяти человек продолжаются.