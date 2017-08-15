«Алроса»: Прекращены спасательные работы на уровне, где могут оставаться четверо горняков

Спасательные работы на аварийном руднике «Мир» прекращены в горных выработках горизонта -310 м, сообщает сайт компании «Алроса». Таково решение оперативного штаба, который координирует поисково-спасательные работы. По данным замеров на 8 утра вторника, горизонт -310 м затоплен больше чем на метр. Спуск туда был бы опасен для жизни спасателей.

«Судя по электронным меткам, которыми оборудованы шлемы всех шахтеров, на момент аварии на горизонте -310 предположительно находились четверо из восьми пропавших горняков», – сообщает компания. Родственники этих рабочих будут проинформированы.

Продолжаются поисково-спасательные работы на горизонте -210.