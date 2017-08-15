Имущество стратегического завода «Радиоприбор» будет продано из-за долгов

Имущество стратегического предприятия «Радиоприбор», работники которого не раз жаловались на долги по зарплатам, будет продано к концу 2017 г. для погашения его долгов, сообщил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Как передает ТАСС, он объявил это после совещания о судьбе предприятия, совещание провел вице-премьер Дмитрий Рогозин. Имущество «Радиоприбора» перейдет к филиалу Дубненского машиностроительного завода (входит в состав концерна «РТИ»).

Конкурсный управляющий предприятия сообщил на совещании, что заканчивает инвентаризацию и будет продавать это как единый имущественный комплекс новому собственнику. «Если все пойдет по плану, то в конце 2017 г. имущественный комплекс должен быть продан и, соответственно, будет произведен расчет с сотрудниками завода по заработной плате», – добавил губернатор.

По его оценке, ситуация на «Радиоприборе» постепенно нормализуется. Работы идут в двух направлениях. «Благодаря личному вмешательству Дмитрия Олеговича Рогозина Военно-промышленной комиссии удалось запустить филиал Дубненского машиностроительного завода, который будет продолжать производственную деятельность "Радиоприбора", – сказал Миклушевский. – И второе направление – это ликвидация задолженности по зарплате, которая сейчас составляет еще 407 млн руб.». Он напомнил, что в 2016 г. на погашение этой задолженности из краевого бюджета было выделено 178 млн руб. и это помогло снизить напряженность в коллективе.

По словам Миклушевского, на совещании Рогозин заметил, что инвентаризация предприятия затянулась, а люди хотели бы, чтобы задолженность по зарплате была погашена побыстрее.

Ранее собщалось, что почти 180 человек приняты на работу в филиал ДМЗ, открытый на базе «Радиоприбора», напоминает «Интерфакс». Филиал ДМЗ в Приморье был создан осенью 2016 г. До конца года «Радиоприбор» планирует трудоустроить более 400 человек.

В 2016 г. на «Радиоприборе» было решено сократить штат, почти все 1200 сотрудников потеряли работу, напоминает «Интерфакс». В декабре 2016 г. бывшие сотрудники завода обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой сохранить предприятие и уникальный коллектив. Тогда вице-премьер Рогозин поручил Минобороны помочь предприятию с заказами. В конце декабря 2016 г. завод подписал трехлетний контракт по гособоронзаказу.